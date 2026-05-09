Shelton cae en la segunda ronda ante Basilashvili

El partido se resolvió en tres sets (6-4, 6(5)-7, 6-3) y duró dos horas y diecisiete minutos, con Basilashvili poniéndose por encima, luego siendo remontado y finalmente sellando el triunfo en un tercer set en el que tiró de fuerza para llevarse la victoria.

El georgiano, que ganó en la primera ronda al español Daniel Mérida, logró así su primera victoria ATP de la temporada y la segunda tercera ronda sobre tierra batida después de alcanzarlo en Roma en 2019.

Mientras tanto, Shelton, número 6 del mundo y de 23 años, que buscaba su segunda victoria en un Masters 1000 esta temporada, quedó eliminado del torneo y no logró superar su mejor resultado en Roma, la tercera ronda alcanzada en 2024.

Basilashvili se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima, que eliminó al español Roberto Bautista, en la tercera ronda.