Tiafoe frustra a Buse en segunda ronda

El jugador de Lima, de 22 años, que accedió a esta fase del torneo convirtiéndose en el cuarto peruano en lograr una victoria en el cuadro principal de Roma en la era abierta, junto a Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna, no pudo con el número 22 en el ranking pese a comenzar ganando.

El peruano llegó a Roma tras su histórico triunfo en Madrid después de ganar en primera ronda ante el francés Adrian Mannarino, el número 62 del ranking, aunque cayó en segunda contra el también galo Srthur Fils.

Antes, Buse había intentado acceder al cuadro principal de todos los Masters 1000 disputados en lo que va de 2026, y este sábado no pudo firmar el avance en el circuito más destacado de su carrera hasta el momento.

Por su parte, Tiafoe se enfrentará en tercera ronda al ganador del partido entre Arthur Fils y Andrea Pellegrino.