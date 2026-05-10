Brandt Snedeker gana por décima vez en el PGA Tour con 45 años

Redacción Deportes, 10 may (EFE).- El veterano golfista estadounidense Brandt Snedeker, de 45 años, logró este domingo su décimo título en el PGA Tour, más de siete años después del último, al imponerse en el ONEflight Myrtle Beach Classic, jugado desde el jueves en el Dunes Golf and Beach Club de Myrtle Beach, Carolina del Sur (EE.UU.).