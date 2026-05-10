10 de mayo de 2026 a la - 18:15
Brandt Snedeker gana por décima vez en el PGA Tour con 45 años
Redacción Deportes, 10 may (EFE).- El veterano golfista estadounidense Brandt Snedeker, de 45 años, logró este domingo su décimo título en el PGA Tour, más de siete años después del último, al imponerse en el ONEflight Myrtle Beach Classic, jugado desde el jueves en el Dunes Golf and Beach Club de Myrtle Beach, Carolina del Sur (EE.UU.).
Snedeker ganó el torneo con 266 golpes (18 bajo par) y superó por uno a su compatriota Mark Hubbard y por dos a los también estadounidenses Beau Hossler y Kaevin Roy.
El jugador de Nashville ha tenido que esperar 2.821 días para volver a levantar un trofeo. La última vez fue en el Wyndham Championship de 2018.