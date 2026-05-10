Domingo, 9 de mayo de 2026

Redacción Deportes. Clasificado para la final de la 'Champions' y en buena línea para ganar la Premier League inglesa, el Arsenal visita este domingo al West Ham con la intención de mantener su renta sobre el Manchester City, que sigue acechando al equipo de Mikel Arteta tras golear el sábado al Brentford.

Redacción Deportes. La 109 edición del Giro de Italia vive este su tercera y última etapa en Bulgaria con un viaje de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, jornada en la que parte como líder el uruguayo Guillermo Silva (XDS Astana), ganador el sábado en Veliko Tarnovo.

Roma. Rafa Jódar, la gran sensación española del momento, se enfrenta al italiano Mateo Arnaldi en la tercera ronda del ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma, mientras que el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, se mide al belga Alexander Blockx.

Redacción Deportes. El circuito de Le Mans, escenario del Gran Premio de Francia de MotoGP, quinta prueba del mundial de motociclismo, representa este domingo una nueva oportunidad de victoria para el español Jorge Martín, ganador el sábado de la carrera al esprint por delante del líder de la general, el italiano Marco Bezzecchi, mientras que es baja Marc Márquez con una fractura en el quinto metatarso de su pie derecho tras sufrir una caída. Carreras de Moto3 a las 11.00, Moto2 a las 12.15 y MotoGP a las 14.00.

- Acaba el Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026. Cuatro tramos, el último a las 12.15 GMT

- NBA. Playoffs: Philadelphia 76ers-New York Knicks (19.30) y Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (23.30).

- Giro de Italia (hasta 31). 3ª etapa: Plovdiv-Sofía, en Bulgaria (175 km). (FOTO)

- LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Mallorca-Villarreal (12.00), Athletic Club-Valencia (14.15), Oviedo-Getafe (16.30) y Barcelona-Real Madrid (19.00).

- Liga inglesa. 36ª jornada: Burnley-Aston Villa, Crystal Palace-Everton y Nottingham Forest-Newcastle (13:00) y West Ham-Arsenal (15:30).

- Liga italiana. 36ª jornada (FOTO): Verona-Como (10:30) y Milan-Atalanta (18:45)

- Liga francesa. 33ª jornada: Havre-Marsella, PSG-Brest y Toulouse-Lyon (19:00).

- Se cierran los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino.

- El América visita a los Pumas UNAM y el campeón Toluca al Pachuca para decidir los últimos dos semifinalistas del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

- La selección mexicana continúa su preparación para la Copa Mundial del próximo verano.

- El América de las españolas Irene Guerrero y Sandra Paños recibe al Toluca y Monterrey al Pachuca, en los partidos de vuelta de la semifinal del Clausura 2026 del fútbol femenino de México.

- Liga de Campeones de Fútbol Sala en Pésaro (Italia). Tercer puesto: Jimbee Cartagena-Etoile Lavalloise (13.00); y final: Sporting-Palma (16.00).

- LIV Golf. Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10). (FOTO)

- PGA Tour. Acaba el Truist Championship, en el club Quail Hollow de Charlotte, Carolina del Norte (EE.UU.).

- Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans. Moto3 a las 09.00, Moto2 a las 10.15 y MotoGP a las 12.00. (FOTO)

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

- SailGP. Quinta prueba, en Bermudas (y 10)

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Redacción EFE Deportes