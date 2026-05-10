El Ránking de la Fedepa cierra su primera fecha en el Acá Carayá

En la jornada sabatina de la fecha 1 del Ranking de la Fedepa surgieron los ganadores del primer día en las distintas categorías, con los saltos realizados en el césped del RC4 Acá Carayá. Este domingo tendrá continuidad el certamen y tras la sumatoria de surgirán los campeones.

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En la principal categoría 1.20 se impuso Mauricio Brizuela con Zeus B del Centro Ecuestre La Fortaleza, seguido por Micaela Nóbrega y Enrique Báez.

En 1.10 ganó Mónica Vargas con Espartano del Horse King, escoltada por Erick Panza y Victoria Rulli.

Los resultados en otras categorías y laureados fueron:

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En 1.00 metro fue la mejor Azul Ayala con Athenea del Acá Carayá, seguida por Grace Hicks e Itzayana Báez.

0.90 Mayores: María Santacruz con Arazunú Tambo del San Jorge, Laura Cass y Erika González;

0.90 Menores: Luciana Alfonso con Tormenta de la Escuela Paraguaya de Equitación, Alexia Báez y Paula Mañotti;

0.80 Mayores: Sirsalis Servín con Toby del San Jorge, Vicente Duarte y Hugo Domínguez;

0.80 Menores: Giuliano Schembori con Maiky de Aca, Alejandra Samaniego y Julieta Ruiz;

0.70 Mayores: Jimena Castillo con Moana del Rakiura, Katherine Pratt y María Ferres;

0.70 Menores: Paula Bernard con Malakito de La Fortaleza,

Yasmín Vázquez y Jimena Borja;

0.60 Mayores: Paloma Monges con Americana de la Escuela Paraguaya de Equitación, Karina Ferreira y Daisy Ortiz;

0.60 Menores: Ema Arréllaga don Kayan del Centro Ecuestre La Fortaleza, Tisha Roríguez y Ashlin Cometto.

* Siguen los saltos. Desde las 8:00 de este domingo se desarrollarán las competencias desde la Mini Escuela, Escuelas Menores y Mayores, y las categorías Abiertas, hasta 1.20 metro.