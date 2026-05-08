Ranking de la Fedepa se inicia en el césped del RC4 Acá Carayá

Si bien ya se desarrollaron muchas actividades en el primer cuatrimestre de este año, este sábado y domingo arrancarán los saltos por la fecha inaugural del Ránking de la Fedepa.

Será a partir de las 8:00, en el picadero de césped del RC4 Acá Carayá, en la Caballería, en dos días de intensas competencias.

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Este sábado ingresarán en primer término las amazonas y jinetes de la categoría Mini Escuela, con altura de obstáculos a 30 centímetros.

A continuación, ingresarán los cabalgantes de las Escuelas Menores y Mayores, con obstáculos a 0.60, 0.70, 0.80 y 0.90 metros, en la modalidad A Tiempo Ideal.

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Luego saltarán los atletas por las categorías Abiertas. En 1.00 y 1.10 metros las justas serán en tipo de prueba A Dos Fases Especiales.

Finalmente, los mas avezados saltarán las vallas a 1.20 y 1.30 metros, en la modalidad A Desempate.

El domingo se desarrollará un programa similar, a diferencia que surgirán los campeones en cada categoría.