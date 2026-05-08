Polideportivo
08 de mayo de 2026 a la - 19:58

Ranking de la Fedepa se inicia en el césped del RC4 Acá Carayá

Santino Rodríguez con Jacco VZ "jugará" de local en el Acá Carayá, en esta fecha inaugural del Ranking de la Fedepa.
Santino Rodríguez con Jacco VZ "jugará" de local en el Acá Carayá, en esta fecha inaugural del Ranking de la Fedepa.

Este sábado y domingo se vivirá la Primera Fecha del Ranking Oficial de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), organizada por el Club Hípico San Jorge, en el RC4 Acá Carayá.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Si bien ya se desarrollaron muchas actividades en el primer cuatrimestre de este año, este sábado y domingo arrancarán los saltos por la fecha inaugural del Ránking de la Fedepa.

Será a partir de las 8:00, en el picadero de césped del RC4 Acá Carayá, en la Caballería, en dos días de intensas competencias.

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Este sábado ingresarán en primer término las amazonas y jinetes de la categoría Mini Escuela, con altura de obstáculos a 30 centímetros.

A continuación, ingresarán los cabalgantes de las Escuelas Menores y Mayores, con obstáculos a 0.60, 0.70, 0.80 y 0.90 metros, en la modalidad A Tiempo Ideal.

Luego saltarán los atletas por las categorías Abiertas. En 1.00 y 1.10 metros las justas serán en tipo de prueba A Dos Fases Especiales.

Finalmente, los mas avezados saltarán las vallas a 1.20 y 1.30 metros, en la modalidad A Desempate.

El domingo se desarrollará un programa similar, a diferencia que surgirán los campeones en cada categoría.