España gana el oro en relevo mixto de triatlón de la Copa del Mundo

El cuarteto español completó la prueba con un tiempo total de 1:22:22, con solo once segundos de margen sobre Gran Bretaña, mientras que Canadá fue tercera con 1:22:53 tras vencer en el esprint final a Estados Unidos.

Con la participación de trece selecciones, la actuación del cuarteto español discurrió de menos a más y fue en la parte final donde se decidió el triunfo, después de que el británico Jack Willis aventajara solo en seis segundos a Serrat al comienzo del último tramo.

Tras alcanzar a Willis a un kilómetro de la meta, Seoane aceleró para alcanzar en solitario la meta y sellar el triunfo para España.