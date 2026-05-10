Polideportivo
10 de mayo de 2026 a la - 10:15

España gana el oro en relevo mixto de triatlón de la Copa del Mundo

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Redacción deportes, 10 may (EFE).- El equipo formado por Ana Carballo, Pelayo González, Sara Guerrero y Antonio Serrat conquistó este domingo la medalla de oro en la prueba de relevo mixto de la Copa del Mundo celebrada en Chengdu (China), en la primera cita de esta modalidad de la temporada.

Por EFE

El cuarteto español completó la prueba con un tiempo total de 1:22:22, con solo once segundos de margen sobre Gran Bretaña, mientras que Canadá fue tercera con 1:22:53 tras vencer en el esprint final a Estados Unidos.

Con la participación de trece selecciones, la actuación del cuarteto español discurrió de menos a más y fue en la parte final donde se decidió el triunfo, después de que el británico Jack Willis aventajara solo en seis segundos a Serrat al comienzo del último tramo.

Tras alcanzar a Willis a un kilómetro de la meta, Seoane aceleró para alcanzar en solitario la meta y sellar el triunfo para España.