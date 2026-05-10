Jasmine Camacho-Quinn, dos veces medallista olímpica, anuncia su embarazo

"Una gran sorpresa, pero la mayor bendición. ¡Feliz Día de las Madres a todas!", escribe Camacho-Quinn en su cuenta de Instagram y una foto mostrando su embarazo, entre otras dos imágenes con su esposo, Donald Scott, atleta estadounidense de triple salto.

Al momento, la competidora en los 100 metros vallas no ha dicho cuánto tiempo tiene de gestación.

La vallista y Scott se comprometieron en el año 2024 tras los Juegos Olímpicos de París, en los que la atleta puertorriqueña ganó la medalla de bronce.

En dicha final, Camacho-Quinn intentaba repetir como campeona de la prueba tras ganar el oro en Tokio 2020.

Al ganar en Tokio se convirtió en la segunda puertorriqueña, después de la tenista Mónica Puig, en ganar una medalla de oro olímpica.

En las semifinales de la prueba en Tokio, Camacho-Quinn impuso su marca personal y olímpica en los 100 metros vallas al cruzar la meta en tiempo de 12.26 segundos.