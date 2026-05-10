La cubana Yarisleidis Cirilo suma su segunda medalla en la Copa del Mundo con una plata

La ucraniana Liudmyla Luzan fue la más rápida, con 43.23, por delante de Cirilo, que marcó un crono de 44.19, mientras que el bronce fue para la compatriota de la ganadora Iryna Fedoriv (44.35).

Cirilo, de 24 años, ya logró el bronce en los Juegos de París de 2024 en C1 200, distancia en la que fue oro en los Mundiales de 2023 en Duisburgo (Alemania) y plata en los del pasado año en Milán (Italia).

La prueba de Szegeb es la primera de la Copa del Mundo de esta temporada y es puntuable con vistas a la clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028.