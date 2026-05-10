Polideportivo
10 de mayo de 2026 a la - 02:43

Liga Premium de futsal con fecha de sorpresas

Presidente Hayes sumó 3 puntos de visita, al derrotar a Coronel Escurra, en Barrio Obrero.
Presidente Hayes sumó 3 puntos de visita, al derrotar a Coronel Escurra, en Barrio Obrero.

Entre el viernes y sábado se cumplió la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Premium de Futsal FIFA, con varias sorpresas como el empate del campeón Cerro Porteño, y la caída de Olimpia.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El primer certamen de la Liga Premium de futsal llegó a su cuarta fecha y hubo resultados sorpresivos, con la pérdida de puntos de algunos de los principales protagonistas como Cerro Porteño y Olimpia, entre otros.

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En un gran partido para los locales, sobretodo por el resultado, Sol-Campoalto igualó 1-1 con Cerro Porteño, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni”.

El 3 de Mayo se impuso por goleada a Olimpia, derrotándolo 6-2 en casa del “3″.

Plantel de Coronel Escurra, que cayó contra la visita Presidente Hayes.
Plantel de Coronel Escurra, que cayó contra la visita Presidente Hayes.

Afemec sí respondió para tomar la punta en solitario en la tabla, ganando en partidazo a Recoleta FC 7-5, en cancha de los “educadores”.

Exa-Ysaty se repuso para doblegar a San Cristóbal por goleada 7-1, en terreno colegial.

Deportivo Santaní no pudo aprovechar la localía en el polideportivo municipal, e igualó 0-0 contra Star’s Club.

Finalmente, Presidente Hayes visitó a Coronel Escurra en Barrio Obrero, y obtuvo saldo positivo, con el triunfo por 5 goles contra 2.

* Posiciones. Tras cumplirse la cuarta fecha de la Premium, estas son las posiciones de los clubes:

Afemec 9 puntos, Cerro Porteño 8, Star’s Club 8, Olimpia 7, San Cristóbal 7, Exa-Ysaty 7, Deportivo Santaní 5, Recoleta FC 4, Presidente Hayes 6, 3 de Mayo 4, Sol-Campoalto 1, Coronel Escurra 0.