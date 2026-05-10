Liga Premium de futsal con fecha de sorpresas

El primer certamen de la Liga Premium de futsal llegó a su cuarta fecha y hubo resultados sorpresivos, con la pérdida de puntos de algunos de los principales protagonistas como Cerro Porteño y Olimpia, entre otros.

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En un gran partido para los locales, sobretodo por el resultado, Sol-Campoalto igualó 1-1 con Cerro Porteño, en el polideportivo “Luis Óscar Giagni”.

El 3 de Mayo se impuso por goleada a Olimpia, derrotándolo 6-2 en casa del “3″.

Afemec sí respondió para tomar la punta en solitario en la tabla, ganando en partidazo a Recoleta FC 7-5, en cancha de los “educadores”.

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Exa-Ysaty se repuso para doblegar a San Cristóbal por goleada 7-1, en terreno colegial.

Deportivo Santaní no pudo aprovechar la localía en el polideportivo municipal, e igualó 0-0 contra Star’s Club.

Finalmente, Presidente Hayes visitó a Coronel Escurra en Barrio Obrero, y obtuvo saldo positivo, con el triunfo por 5 goles contra 2.

* Posiciones. Tras cumplirse la cuarta fecha de la Premium, estas son las posiciones de los clubes:

Afemec 9 puntos, Cerro Porteño 8, Star’s Club 8, Olimpia 7, San Cristóbal 7, Exa-Ysaty 7, Deportivo Santaní 5, Recoleta FC 4, Presidente Hayes 6, 3 de Mayo 4, Sol-Campoalto 1, Coronel Escurra 0.