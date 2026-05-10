Lunes, 10 de mayo de 2026

Redacción Deportes. Después las tres etapas del inicio disputadas en Bulgaria, la caravana del Giro disfruta este lunes de su primera jornada de descanso, ya en suelo italiano, antes de afrontar el martes la cuarta etapa, de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza.

Madrid. El Rayo Vallecano, eufórico tras clasificarse para la final de la Liga Conferencia, recibe este lunes desde las 21.00 y en el cierre de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports al Girona, que, tras encadenar tres derrotas consecutivas, está obligado a dar un paso adelante porque solo tiene un punto de margen sobre las posiciones de descenso.

Madrid. La incertidumbre sobre la participación de Irán, la plaga de lesiones en el tramo final de la temporada y el precio de las entradas son las principales preocupaciones a un mes del comienzo del Mundial 2026, que se disputará conjuntamente en México, Canadá y Estados Unidos. Por Óscar González.

Ciudad de México. México inicia la cuenta atrás para el partido inaugural del Mundial del 2026 con expectación y prisas por acabar los preparativos a un mes exacto del comienzo del campeonato.

--------------------------------------------------------------

- NBA. Playoffs: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (00.00 GMT) y Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (02.30).

- Giro de Italia. Jornada de descanso en Catanzaro. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Rayo Vallecano-Girona (19.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. Previas de los partidos de la 36ª jornada Celta-Levante, Betis-Elche y Osasuna-Atlético de Madrid.

- Liga inglesa. 36ª jornada (FOTO): Tottenham-Leeds (19:00 GMT).

- Liga italiana. 36ª jornada (FOTO): Nápoles-Bolonia (18:45 GMT).

- Madrid. La incertidumbre sobre la participación de Irán, la plaga de lesiones en el tramo final de la temporada y el precio de las entradas son las principales preocupaciones a un mes del comienzo del Mundial 2026. Por Óscar González.

- México inicia la cuenta atrás para el partido inaugural del Mundial del Fútbol con expectación y prisas por acabar los preparativos a un mes exacto del comienzo del campeonato. (FOTO) (VÍDEO)

- Información conmemorativa del segundo año del fallecimiento del argentino César Luis Menotti. Antología de sus mejores frases relacionadas con el fútbol.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes