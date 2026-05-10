Mathías Martínez destaca el podio de Luqueño en la Libertadores de fútbol playa

El futbolista de Sportivo Luqueño, Mathías Martínez, expresó su satisfacción luego de la victoria que permitió al conjunto paraguayo quedarse con el tercer puesto de la Copa Libertadores de Fútbol Playa.

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Si bien reconoció que el principal objetivo era conquistar el título continental, el jugador resaltó la importancia de cerrar el torneo subiendo al podio.

“Luqueño hizo un gran trabajo realmente durante esta competición. No fue lo que vinimos a buscar, porque vinimos para ser campeón, pero la voluntad de Dios no quiso y hoy nos quedamos en el podio con el tercer lugar, que es muy importante también para cerrar de la mejor manera esta campaña”, manifestó.

Martínez también dedicó unas palabras de agradecimiento a los aficionados paraguayos, resaltando el respaldo recibido especialmente en los momentos difíciles del torneo.

“Agradecerle a toda la gente del Paraguay, a cada uno que nos dio su apoyo. Eso fue muy importante durante la semana y fue lo que nos hizo más fuertes, porque después de la primera derrota nos levantó el aliento que nos dieron desde Paraguay”, señaló.

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Finalmente, el jugador auriazul dedicó el logro a todos los seguidores que acompañaron al equipo durante la competencia continental.

“Este tercer lugar le dedicamos a todos los que estuvieron con nosotros en las buenas y en las malas, y vamos a continuar con esto”, concluyó.