Paraguayos, protagonistas en el palmarés de la Copa Libertadores de playa

El fútbol playa paraguayo continúa escribiendo páginas doradas a nivel continental. A lo largo de las siete ediciones disputadas de la Copa Libertadores de Fútbol Playa, los equipos nacionales lograron destacarse con títulos históricos, finales memorables y reiteradas presencias en el podio.

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El gran salto internacional llegó en 2022, cuando el Club Presidente Hayes se convirtió en el primer equipo no brasileño en conquistar el certamen. El conjunto paraguayo derrotó en la final a Sampaio Corrêa, en Iquique, Chile, marcando un antes y un después en la competencia.

Un año después, Paraguay volvió a quedarse con la corona gracias a San Antonio, que sorprendió en su debut absoluto y se consagró campeón tras vencer justamente a Presidente Hayes en una inédita final íntegramente paraguaya disputada en Luque.

La presencia paraguaya en las instancias decisivas se mantuvo de manera constante. Sportivo Luqueño alcanzó el subcampeonato en 2024 luego de caer ante Vasco da Gama y recientemente obtuvo el tercer puesto en la edición 2025/26, tras golear 9-4 a Dávila FC en Brasil.

Presidente Hayes, además de su histórica conquista continental, sumó otro subcampeonato en 2023, confirmando su protagonismo en el torneo.

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Cerro Porteño también dejó su huella al convertirse en el primer club paraguayo en disputar una final de la Libertadores de Fútbol Playa, alcanzando el subcampeonato en 2019.

Por su parte, Libertad logró el tercer puesto en 2023 al superar a Unión Lurín, mientras que la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) había abierto el camino para el país con el histórico tercer lugar conseguido en 2017, el primer podio paraguayo en la competencia.

Con estos resultados, Paraguay se posiciona como una referencia continental en el fútbol playa, desafiando el dominio brasileño y consolidando una estructura competitiva capaz de mantenerse entre las mejores de Sudamérica.