Paul Magnier: "No estaba muy seguro de haber ganado"

"Lo he soñado, el objetivo era ir a por ello y el equipo ha hecho un gran trabajo hoy. Era importante tener buena posición a falta de un kilómetro. Al cruzar la meta, celebré, pero no estaba muy seguro de haber ganado. Al final gané, así que muy contento", explicó en la rueda de prensa posterior a la etapa.

Agradeció a su equipo el trabajo de colocación: "La mejor forma de ganar un esprint es poder empezarlo, estar preparado para hacer un esfuerzo para estar delante en los últimos 200 metros, pero cuando tienes un equipo fuerte como yo pueden tirar de ti. Lo más importante es tener las piernas y encontrar el hueco. Jasper (Stuyven) volvió a hacer un gran trabajo, me dejó a la rueda de (Jonathan) Milan y yo hice lo que podía para adelantarle".

Es la segunda victoria del francés en este Giro de Italia, pues ya se impuso en la jornada inaugural del viernes. "Me he sentido muy bien. Me tengo que dar cuenta de que puedo estar entre los mejores velocistas del mundo", expresó.

Magnier confía en prolongar su buena racha lejos de Bulgaria: "Es realmente genial, algo que no me esperaba. Entreno duro para ello, pero conseguirlo es diferente. Hemos hecho un buen trabajo los últimos meses con todo el equipo, lo hemos vuelto a hacer todo perfecto así que estoy orgulloso del equipo. Las carreteras de Bulgaria me han dado victorias y espero que siga así en Italia".

El francés vistió el maillot rosa, de líder de la general, en la segunda jornada, y el 'ciclamino', de líder de la clasificación de los puntos, en la tercera. Seguirá portando ese maillot especial al menos hasta el martes, cuando se celebra la siguiente etapa.

"Creo que todo el mundo sueña con llevar el maillot 'ciclamino'. (Jonathan) Milan ya lo ha ganado unas cuantas veces, era el favorito claro, pero nosotros estamos aquí como un equipo fuerte y yo estoy fuerte. El objetivo es mantenerlo hasta Roma", aseguró.

Además, comparó sus dos triunfos: "La primera victoria fue muy emocional, algo que no me esperaba. Estábamos nerviosos porque el maillot rosa estaba en la meta. Hoy ha sido la primera vez que todos los velocistas hemos podido esprintar, porque el primer día fue tras una caída, hoy ha sido el primer esprint de verdad masivo y es una de las victorias más importantes de mi carrera".

"He mejorado en la disciplina del esprint, ya iba poco a poco el año pasado. Ganar a nivel World Tour y sobre todo aquí, en el Giro, con los mejores velocistas del mundo, me da confianza", concluyó.