Prizmic alarga su sueño tras vencer a Umbert en tercera ronda

El número 79 del ranking, que dio la campanada en el Foro Itálico al dejar fuera a Djokovic, numero 4, en su regreso al torneo tras un año de ausencia, confirmó su gran momento y selló su primer pase a la cuarta ronda de un Masters 1.000, donde continúa firmando la mejor actuación de su carrera en este torneo.

Con esta victoria, Prizmic, una de las grandes revelaciones, se convirtió en el primer croata en alcanzar los octavos de final en este nivel desde que Borna Ćorić lo lograra en Roma hace tres años.

El croata viene después de que en el Masters 1.000 de Madrid, procedente de la fase previa, eliminara a Matteo Berrettini en primera ronda y a Ben Shelton en la segunda, logrando el primer triunfo de su carrera ante un top-10 y alcanzando por primera vez la tercera ronda de un Masters 1.000, instancia que este domingo superó.

Su crecimiento fue progresivo, y entró en el top 200 en agosto de 2023; no fue hasta hace un mes, tres años después, cuando entró en el top 100.

Tras ganar a Djokovic, el joven de 20 años aseguró que se siente "muy confiado" y que el hecho de haber disputado tantos partidos le acercó a conseguir lo que está consiguiendo.

Ahora intentará seguir haciendo historia en su carrera en unos octavos de final en los que se enfrentará al ganador del duelo entre el ruso Karén Jachánov y el neerlandés Botic van de Zandschulp.