Thomas Silva: "Contento de hacer historia para un país tan pequeño"

Silva hizo referencia al "apoyo de todos los uruguayos" en la rueda de prensa posterior a la etapa: "Están superpendientes y yo superagradecido de ellos, contento de hacer historia para un país tan pequeño".

El ciclista del XDS Astana se impuso en la segunda etapa del Giro y no hubo cambios después de la tercera, la última en Bulgaria antes del traslado a Italia. "Fueron tres etapas entretenidas por aquí. Muy contentos con las sensaciones, conseguir una victoria de etapa y mantener el líder", explicó.

Sobre la jornada de este domingo, resumió: "Increíble, lo disfruté como nunca, fue un día entre comillas tranquilo y lo pude disfrutar muchísimo".

Además, dejó claro que no descarta objetivos ambiciosos sobre el maillot rosa de líder. "En principio mantenerlo lo máximo posible es el objetivo del equipo, pero vamos a ir día a día y que dure lo que tenga que durar", reconoció.