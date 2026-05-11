Landaluce accede a octavos tras ganar a Bellucci

Landaluce, de 20 años, una de las jóvenes sensaciones del tenis español, acabó con Bellucci, que jugó ante su público, en una hora y cuarenta y siete minutos y en dos sets: 6-4, 6-3.

El partido fue claramente dominado por el madrileño, que mostró un gran nivel, mientras que Bellucci se vio por momentos frustrado, especialmente cuando el español le rompió el saque para conseguir un 'break' al final del primer set.

Esto provocó un duro golpe para el italiano, que en cierto momento reaccionó lanzando la raqueta en un gesto de frustración ante un rival que subió su nivel y cerró el partido.

Con este triunfo, aseguró subir al número 80 del mundo y se convirtió en el sexto 'lucky loser' en llegar a octavos en Roma y alcanza su segunda cuarta ronda de Masters 1000 tras Miami.

La victoria del español, con un tenis sólido, sucedió después de que entrara como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monegasco Valentin Vacherto.

El madrileño, número 94 en el 'ranking', perdió su partido clasificatorio ante el italiano Andrea Pelegrino y se quedó, temporalmente, a las puertas del cuadro principal.

Landaluce, nacido en Madrid en 2006 y formado en la Rafa Nadal Academy, está considerado una de las grandes promesas del tenis español.

En marzo de 2026 firmó el mejor resultado de su carrera hasta la fecha al alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, convirtiéndose en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar esa ronda en un torneo de esta categoría.

Además, este año logró adentrarse por primera vez entre los cien primeros del ranking ATP tras su participación en el Masters 1000 de Madrid.

El español se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el serbio Hamad Medjedovic.