Landaluce dice estar "mentalmente fuerte" y ve "muy posible" sus segundos cuartos de final

"Tengo un buen partido por delante, estoy sano, estoy físicamente fuerte, mentalmente fuerte y jugando muy bien, así que muy posible", respondió a EFE en zona mixta tras clasificarse a octavos de final por segunda vez en su trayectoria, primera sobre la arcilla, al vencer al italiano Mattia Bellucci.

El madrileño, que atraviesa en Roma un momento dulce tras entrar como repesca directamente a la segunda ronda, aseveró que está demostrando un gran nivel en tierra: "Primeros octavos, haciendo grandes partidos y pensando en el mañana", subrayó.

Y habló sobre el ambiente vivido en el partido, ante una afición que apoyó al rival debido a su condición de tenista local, una situación que vivió "con tranquilidad".

"He jugado muchos partidos con la gente en contra. Es verdad que hoy había mucha gente y había mucho ruido. En segundos saques a veces te silban, pero vamos, es lo más normal del mundo. Yo estoy concentrado, intento pensar que esos ánimos van hacia mí y así lo aprovecho", recalcó el tenista a esta agencia.

La victoria del español, con un juego muy sólido, sucedió después de que entrara como repesca a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monegasco Valentin Vacherto.

El madrileño, número 94 en el 'ranking', perdió su partido clasificatorio ante el italiano Andrea Pelegrino y se quedó, temporalmente, a las puertas del cuadro principal.

Landaluce, nacido en Madrid en 2006 y formado en la Rafa Nadal Academy, está considerado una de las grandes promesas del tenis español, y alcanzó sus primeros cuartos de final de su carrera en el Masters 1000 de Miami, en los que perdió contra el checo Liri Lehecka.

El español se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el serbio Hamad Medjedovic.