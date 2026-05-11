Liga de básquetbol avanza con otra ronda de juegos

La fecha de la LNB 2026 presenta muy prometedores encuentros, uno de los juegos lo sostendrán Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo y otro el puntero Olimpia Kings y Deportivo Amambay.

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El cotejo entre Gold y Félix Pérez está marcado para las 20:00 en el Ka’a Poty, en Obligado, territorio de los “dorados” que están en puestos de vanguardia, mientras Félix Pérez tambien pelea de cerca.

Los Kings recibirán a Amambay en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, también desde las 20:00.

Atlético Ciudad Nueva tendrá como rival a un difícil San JOsé, que también está bien arriba en la tabla, en el “Luis Fernández” de los ciudenses, a las 20:30.

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Finalmente, San Alfonzo de Minga Guazú oficiará de local en el polideportivo del Comando Logístico para recibir al Deportivo Campoalto, a partir de las 20:30.

* Posiciones. La tabla de posiciones está así: Olimpia Kings 15 puntos, Colonias Gold 13, San José 13, Félix Pérez Cardozo 12, Deportivo Amambay 11, Deportivo Campoalto 10, Ciudad Nueva 10 y San Alfonzo 9.