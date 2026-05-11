Polideportivo
11 de mayo de 2026 a la - 08:34

Liga de básquetbol avanza con otra ronda de juegos

Colonias Gold va bien encaminado en la Liga Nacional de Básquetbol.
Colonias Gold va bien encaminado en la Liga Nacional de Básquetbol.

En la noche de este lunes se cumplirá la segunda fecha de revanchas de la Liga Nacional de Básquetbol 2026, con la disputa de los cuatro cotejos, en distintos escenarios.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La fecha de la LNB 2026 presenta muy prometedores encuentros, uno de los juegos lo sostendrán Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo y otro el puntero Olimpia Kings y Deportivo Amambay.

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El cotejo entre Gold y Félix Pérez está marcado para las 20:00 en el Ka’a Poty, en Obligado, territorio de los “dorados” que están en puestos de vanguardia, mientras Félix Pérez tambien pelea de cerca.

Los Kings recibirán a Amambay en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, también desde las 20:00.

Atlético Ciudad Nueva tendrá como rival a un difícil San JOsé, que también está bien arriba en la tabla, en el “Luis Fernández” de los ciudenses, a las 20:30.

Finalmente, San Alfonzo de Minga Guazú oficiará de local en el polideportivo del Comando Logístico para recibir al Deportivo Campoalto, a partir de las 20:30.

* Posiciones. La tabla de posiciones está así: Olimpia Kings 15 puntos, Colonias Gold 13, San José 13, Félix Pérez Cardozo 12, Deportivo Amambay 11, Deportivo Campoalto 10, Ciudad Nueva 10 y San Alfonzo 9.