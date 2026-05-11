Lunes, 10 de mayo de 2026

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Infografía)

Madrid. El Real Madrid confirmó el domingo, tras perder 2-0 ante el Barcelona, su temporada sin títulos. El último trofeo que sumó a sus vitrinas fue la Intercontinental el 18 de diciembre de 2024. 509 largos días desde entonces. Esta temporada han pasado por el banquillo Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, sin poder reconducir una situación marcada por las diferencias internas en el vestuario. Por Óscar Maya Belchí.

Roma. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y primer cabeza de serie en el Foro Itálico, se enfrenta este lunes al australiano Alexei Popyrin en los dieciseisavos de final masculinos del ATP Masters 1.000 de Roma. En el cuadro femenino (WTA 1.000) se juega la fase de octavos, entre cuyos duelo destaca el que dirimen las estadounidenses Coco Gauff y e Iva Jovic.

Madrid. La incertidumbre sobre la participación de Irán, la plaga de lesiones en el tramo final de la temporada y el precio de las entradas son las principales preocupaciones a un mes del comienzo del Mundial 2026, que se disputará conjuntamente en México, Canadá y Estados Unidos. Por Óscar González.

Ciudad de México. México inicia la cuenta atrás para el partido inaugural del Mundial del 2026 con expectación y prisas por acabar los preparativos a un mes exacto del comienzo del campeonato.

Redacción Deportes. Después las tres etapas del inicio disputadas en Bulgaria y con el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) al frente de la clasificación, la caravana del Giro disfruta este lunes de su primera jornada de descanso, ya en suelo italiano, antes de afrontar el martes la cuarta etapa, de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza.

--------------------------------------------------------------

- NBA. Playoffs: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (00.00 GMT) y Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (02.30).

- Giro de Italia. Jornada de descanso en Catanzaro. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Rayo Vallecano-Girona (19.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. Previas de los partidos de la 36ª jornada Celta-Levante, Betis-Elche y Osasuna-Atlético de Madrid.

- Liga inglesa. 36ª jornada (FOTO): Tottenham-Leeds (19:00 GMT).

- Liga italiana. 36ª jornada (FOTO): Nápoles-Bolonia (18:45 GMT).

- Madrid. La incertidumbre sobre la participación de Irán, la plaga de lesiones en el tramo final de la temporada y el precio de las entradas son las principales preocupaciones a un mes del comienzo del Mundial 2026. Por Óscar González.

- México inicia la cuenta atrás para el partido inaugural del Mundial del Fútbol con expectación y prisas por acabar los preparativos a un mes exacto del comienzo del campeonato. (FOTO) (VÍDEO)

- Información conmemorativa del segundo año del fallecimiento del argentino César Luis Menotti. Antología de sus mejores frases relacionadas con el fútbol.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes