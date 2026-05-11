Martes, 12 de mayo de 2026

Roma. El Masters 1.000 de Roma afronta este martes los octavos de final, en los que el número 1 mundial y primer cabeza de serie, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta a su compatriota Andrea Pellegrino, procedente de la fase previa; y el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, se ve las caras con otro italiano, Luciano Darderi.

Roma. La estadounidense Coco Gauff, tercera favorita, se enfrenta a la rusa Mirra Andreeva; la rumana Sorana Cirstea, verdugo de la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la letona Jelena Ostapenko; la estadounidense Jessica Pegula a la polaca Iga Swiatek o a la japonesa Naomi Osaka y la ucraniana Elina Svitolina a la vencedora del duelo entre la checa Karolina Pliskova y la kazaja Elena Rybakina este martes en los cuartos de final femeninos de los Internacionales de Italia de tenis, que se juegan en las pistas del Foro Itálico. en Roma.

Buenos Aires. El Rosario Central de Ángel Di María no cree en la recuperación de Racing, su rival en el pulso por el pase a las semifinales de la Liga en una jornada en la que el River Plate de Eduardo Coudet quiere dejar de sufrir como hasta ahora y avanzar a expensas de Gimnasia y Esgrima.

Nueva York. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta este martes a la prensa 'For the win', una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes, con la participación de la estrella de fútbol americano Justin Tuck y la boxeadora olímpica Claressa Shields.

Redacción Deportes. A casi 50 días del comienzo de la fase regular de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Cachorros, Bravos y Dodgers en la Liga Nacional, y por lejos Yanquis en la Americana se perfilan desde ya como los candidatos más serios al título de la Serie Mundial. Por Claudia Aguilar Ramírez.

- NBA. Playoffs: San Antonio Spurs Minnesota-Timberwolves (20.00 GMT).

- España. Liga Endesa. 31ª jornada: Bàsquet Girona-BAXI Manresa (18.00 GMT). (FOTO)

- Giro de Italia (hasta 31). 4ª etapa: Catanzaro-Cosenza (138 km). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 36ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Celta-Levante (19.00), Betis-Elche (20.00) y Osasuna-Atlético de Madrid (21.30).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino.

- Rueda de prensa de Jon Rahm a dos días del inicio del Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada (10.00 hora local/14.00 GMT).

- Nueva York. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta a la prensa 'For the win', una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes (14.00 GMT).

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

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Redacción EFE Deportes