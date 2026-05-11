Otro intenso fin de semana con actividades deportivas con el torneo estudiantil

Siempre con el lema homenaje a la Inmigración Japonesa a Paraguay y los 33 aniversario de la institución se encuentra en pleno desarrollo el tercer Torneo Intercuso 2026 del Nihon Gakko, competencia organizada por los Alumnos de tercer año Promoción 2026 - nivel medio.
Las actividades deportivas arrancaron el viernes 24 de abril y la Clausura se estima para el viernes 05 de junio. Los jóvenes compiten en Futsal FIFA (masculino, Hándbol (Femenino), vóley (mixto).
Los resultados registrados el fin de semana:
* Futsal FIFA -masculino
7° 2ª (5 a 2) a 7° 1ª 1° 3ª (3 a 1) a 1° 4V8° 2ª (7 a 3) a 8° 1ª 2° 3ª (2 a 1) a 2° 1ª
* Hándbol-femenino
Promoción 2029 (22 a 6) a Promoción 2030Promoción 2027 (10 a 7) a Promoción 2026Promoción 2030 (11 a 10) a Promoción 2031
* Vóley mixto
Promoción 2029 (2 set a 1) a Promoción 2030Promoción 2026 (2 set a 0) a Promoción 2028Promoción 2030 (2 set a 0) a Promoción 2031
Las actividades son coordinadas por los directivos de la referida casa de estudio, encabezado por el director general Dr. Dionisio Ortega.
Así, el Nihon Gakko busca crear espacios de camaradería deportiva entre sus estudiantes y que puedan desarrollar las distintas disciplinas del deporte, interrelacionados con la expresión artística-cultural de cada estudiante, apostando siempre mejorar la calidad de vida.