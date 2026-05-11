Pellegrino avanza a sus primeros octavos de final tras ganar a Tiafoe

Roma, 11 may (EFE).- El italiano Andrea Pellegrino, que disputa el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma por primera vez en su carrera, dio la sorpresa este lunes al clasificarse para los octavos de final después de vencer con mucha autoridad al estadounidense Frances Tiafoe, vigésimo cabeza de serie, por 7-6 (7) y 6-1.