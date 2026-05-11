Pellegrino avanza a sus primeros octavos de final tras ganar a Tiafoe

Pellegrino podría protagonizar en la siguiente ronda un duelo italiano en caso de que Jannik Sinner, número uno del mundo, gane su partido de este lunes frente al australiano Alexei Popyrin.
Pellegrino, que afrontó el partido de este lunes tras encadenar cuatro victorias, dos en la fase previa y dos en el cuadro principal, firmó así un hito en su carrera.
El tenista italiano es el tercer jugador peor clasificado en alcanzar los octavos de final en Roma este siglo, tras el suizo Stan Wawrinka (número 361 en 2022) y el también transalpino Lorenzo Musetti (número 249 en 2020).