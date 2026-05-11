Polideportivo
11 de mayo de 2026 a la - 11:40

Pellegrino avanza a sus primeros octavos de final tras ganar a Tiafoe

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Roma, 11 may (EFE).- El italiano Andrea Pellegrino, que disputa el cuadro principal del Masters 1.000 de Roma por primera vez en su carrera, dio la sorpresa este lunes al clasificarse para los octavos de final después de vencer con mucha autoridad al estadounidense Frances Tiafoe, vigésimo cabeza de serie, por 7-6 (7) y 6-1.

Por EFE

Pellegrino podría protagonizar en la siguiente ronda un duelo italiano en caso de que Jannik Sinner, número uno del mundo, gane su partido de este lunes frente al australiano Alexei Popyrin.

Pellegrino, que afrontó el partido de este lunes tras encadenar cuatro victorias, dos en la fase previa y dos en el cuadro principal, firmó así un hito en su carrera.

El tenista italiano es el tercer jugador peor clasificado en alcanzar los octavos de final en Roma este siglo, tras el suizo Stan Wawrinka (número 361 en 2022) y el también transalpino Lorenzo Musetti (número 249 en 2020).