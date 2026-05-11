Rublev se interpone en el camino de Davidovich

El primer set fue muy igualado, pero acabó cayendo del lado del ruso, más certero en los momentos decisivos. Davidovich, numero 23 y segundo mejor español en la clasificación por detrás de Carlos Alcaraz, llegó a ponerse por delante hasta en dos ocasiones, pero no supo aprovechar su superioridad.

El malagueño, siempre por detrás en la segunda manga, tampoco logró reencontrarse con su tenis ante un Rublev que, en cambio, le rompió el saque en el primer juego y supo imponer su estilo agresivo para conservar la ventaja.

El tenista ruso se adjudicó el triunfo tras una hora y catorce minutos de juego.

Davidovich se despidió así de la arcilla romana tras superar en segunda ronda al chileno Cristian Garín, antes de caer de nuevo en la misma instancia que cayó recientemente en Madrid, donde sufrió una contundente derrota ante el noruego Casper Ruud en un partido en el que estuvo desconectado.

Tampoco consiguió mejorar su mejor marca en este torneo, alcanzada en 2021 y 2023 en la tercera ronda.

Por su parte, Rublev, cuyo mejor resultado en Roma fueron unos cuartos de final en 2021, avanzó de ronda y buscará superar esa fase para igualar o mejorar su marca en el torneo.

El ruso, numero 14, que alcanzó los octavos de final por primera vez en este nivel desde que lo consiguiera el año pasado en París, consiguió su primera victoria ante un top-30 este año y se enfrentará en octavos al ganador del duelo entre el estadounidense Brandon Nakashima y el georgiano Nikoloz Basilashvili.