Aular: "El esprint se me hizo muy largo"

"Llevamos a cabo todo lo planeado en la reunión de la mañana, y la verdad es que cuando trabajamos así, se nota. Vamos a seguir luchando. Es una pena lo de estos tres primeros días, en los que no me sentí del todo bien. El Giro es muy largo, y espero seguir mejorando día a día para que algún día podamos alcanzar nuestro objetivo: ganar una etapa", destacó el campeón venezolano.

Un ataque del suizo Jan Christen (UAE) a falta de 1,7 km de meta desestabilizó el plan de Movistar.

"Sí, es cierto, porque el equipo estaba un poco desorganizado en ese momento. Pero el equipo siguió adelante y pude llegar a la última curva en segunda posición. Me sentía uno de los más fuertes. Al final, lancé mi esprint, pero se me hizo muy largo", concluyó Orluis Aular, segundo en esta cuarta etapa".