Carlos Beltrán lanza iniciativa digital para su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol

"Este logro no es solo mío, es de todo un pueblo que me ha apoyado desde el primer día. 'Un logro de todos' nace del deseo de compartir este momento con mi gente y orientarlos- lo más posible-, para que puedan estar presentes en Cooperstown", expresó Beltrán en un comunicado de prensa.

"Sueño con ver que ese día me acompañen miles de banderas de Puerto Rico", indicó Beltrán sobre la ceremonia que se llevará a cabo en el Clark Sports Center en Cooperstown, en un evento abierto al público y libre de costo.

Como parte de esta iniciativa, Beltrán presentó el portal carlosbeltranhof.com, donde información detallada para acudir a la ceremonia, incluyendo opciones de vuelos desde Puerto Rico, alternativas de hospedaje, transporte, detalles logísticos de la ceremonia, recomendaciones de vestimenta y artículos conmemorativos disponibles en la tienda virtual.

La iniciativa cobra un significado aún más especial al convertir a Beltrán en el latino número 20 en ser exaltado al Salón de la Fama y el sexto puertorriqueño, después de Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

Beltrán fue anunciado de su exaltación, tras recibir el respaldo de más del 84% de los votos de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, consolidándose como uno de los jugadores más completos de su generación.

Beltrán compiló un récord deportivo de 435 jonrones -el segundo máximo por un puertorriqueño detrás de Carlos Delgado-, 2.725 imparables, tres Guantes de Oro, selección a 9 Juegos de Estrellas y 312 bases robadas en 20 temporadas con siete equipos.

'Un logro de todos' pretende motivar a más puertorriqueños, latinos y aficionados en general a formar parte de este momento histórico, promoviendo que la experiencia de vivir la exaltación de Beltrán al Salón de la Fama sea accesible y organizada para todos los interesados.