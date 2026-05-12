Polideportivo
12 de mayo de 2026 a la - 14:36

Dani Vallejo logra una aplastante victoria en Valencia

Adolfo Daniel Vallejo, mejor tenista paraguayo de la actualidad.
Adolfo Daniel Vallejo, mejor tenista paraguayo de la actualidad.JoaoPires

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo obtuvo este martes una aplastante victoria por doble 6-1 contra el español Bernabé Zapata Miralles, en el Valencia Open, en España. El evento corresponde a la máxima categoría Challenger 175 y reparte más de 227.000 euros en premios.

Por ABC Color

Dani Vallejo comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger de Valencia, superando por 6-1 y 6-1 a Bernabé Zapata Miralles, de 29 años, que llegó a ocupar el puesto 37 de la clasificación ATP.

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En octavos de final, el paraguayo volverá a enfrentar a otro deportista de la Madre Patria, Nicolás Álvarez Varona, de 24 años, situado en el puesto 469 del escalafón ATP.

Vallejo (22), ocupa la 84ª plaza en la lista, la mejor ubicación de su promisoria carrera que comprende cinco títulos Challenger.