El Atlètic Barceloneta, a sellar el liderato ante un Novi Beograd sin margen de error

El impecable recorrido del conjunto barcelonés en esta segunda fase le permite afrontar las dos últimas jornadas con la tranquilidad de tener asegurada su presencia entre los cuatro mejores de Europa, donde volverá a aspirar a su segundo título continental, un objetivo que se le resiste desde 2014.

El conjunto que dirige Fran Fernández ha bordado sus anteriores choques. El más reciente, ante el Brescia, al que derrotó por un contundente 17-6, confirmó que, pese a la ausencia de Álvaro Granados o Felipe Perrone, el equipo ha sabido construir un bloque equilibrado, en el que el rendimiento colectivo se ha convertido en su principal fortaleza.

Solo el Olympiacos, al que aún deberá enfrentarse en El Pireo en la última jornada, mantiene opciones matemáticas de alcanzar al Atlètic Barceloneta. Seis puntos separan a ambos conjuntos a falta de dos partidos, por lo que una victoria en tierras serbias aseguraría el liderato al equipo catalán.

El precedente más reciente entre ambos equipos invita, no obstante, a la prudencia. En la piscina de Sant Sebastià, el Atlètic Barceloneta tuvo que esperar hasta los últimos dos minutos para romper el empate con un parcial de 3-0 que cerró el encuentro (19-16).

Ese partido, junto a las eliminatorias de semifinales de 2023 y 2025, resueltas en ambas ocasiones en penaltis, es el principal argumento al que se aferra el Novi Beograd, que venció en la jornada inaugural al Olympiacos, pero que encadena tres derrotas consecutivas que han complicado seriamente su presencia entre los cuatro mejores.

El conjunto serbio, que cuenta con un plantel repleto de campeones olímpicos y continentales como su capitán Milos Cuk, Vasilije Martinovic o Nikola Lukic, depende en gran medida del rendimiento de su portero Milan Glusac.

Si logra contener el ataque del conjunto marinero, liderado por Bernat Sanahuja y Alberto Munárriz, llegará con vida a la última jornada. En caso de derrota y victoria del Olympiacos ante el Brescia, quedará matemáticamente eliminado.

En el Grupo A, el vigente campeón de Europa, el Ferencvaros de Miguel de Toro, intentará aprovechar el impulso de su importante victoria en la última jornada ante el otro gran favorito al título, el Pro Recco (14-16), para imponerse al Waspo Hannover y sellar su presencia en la Final a Cuatro.

Pese a esa derrota, el Pro Recco, donde milita Álvaro Granados, sigue como líder por el golaveraje particular, ya que en su visita a Hungría logró imponerse por cuatro tantos de diferencia.

Así, el conjunto italiano buscará ganar al Mladost croata en esta jornada para asegurar también su clasificación y depender de sí mismo en la última fecha para acabar primero.