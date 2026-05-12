El campeón del mundo sub-23 contrarreloj Iván Romeo renueva con Movistar hasta 2030

Romeo, que se incorporó al equipo en 2023 y renovó hasta 2028 a finales de 2024, prolonga ahora su contrato dos campañas más, reafirmando así la apuesta mutua por un proyecto de largo recorrido.

A sus 22 años, Iván Romeo se ha convertido una de las grandes referencias del ciclismo español y una de las jóvenes figuras con mayor proyección del pelotón internacional.

Nacido en Valladolid (centro-norte de España) el 16 de agosto de 2003, el corredor castellano ha firmado una progresión constante desde su llegada al equipo, destacando tanto en clásicas de un día como en citas por etapas.

En las temporadas 2025 y 2026, Romeo ha sumado 6 victorias como profesional con Movistar. En 2025 logró una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana, una etapa en el Critérium du Dauphiné y el título de campeón de España en ruta.

En la presente temporada ha conseguido ha ganado una etapa y la clasificación general de la Vuelta a Andalucía, además de una victoria parcial en O Gran Camiño.

Romeo se coronó campeón del mundo sub-23 de contrarreloj en los Mundiales de Zúrich 2024, una actuación que confirmó su potencial de futuro.