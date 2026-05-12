Polideportivo
12 de mayo de 2026 a la - 08:40

El portero brasileño Leo Tercariol dejará el Torrelavega español a final de temporada

Imagen sin descripción

Santander (España), 12 may (EFE).- El Bathco BM Torrelavega y el portero brasileño Leo Tercariol separarán sus caminos a final de la presente temporada tras dos años defendiendo la meta del equipo de la Liga Asobal (máxima categoría del balonmano español).

Por EFE

A sus 39 años, Tercariol ha destacado por su regularidad en Torrelavega.

Ha participado en más de 70 partidos en todas las competiciones posibles para el club en su estancia como jugador naranja.

El brasileño llegó la pasada temporada a Torrelavega, para defender, junto a Carlos Calle, la portería de las dos mejores campañas del equipo en Asobal.

En un comunicado, el Bathco BM Torrelavega ha informado de que Leo Tercariol jugará su último partido como local en la última jornada de la competición doméstica, antes de despedirse en la Final a 8 de Copa del Rey.