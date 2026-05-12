La prensa ecuatoriana resalta el triunfo de Jonathan Narváez en la cuarta etapa del Giro

"Ecuador, en lo más alto: Narváez, ganador de la etapa 4 del Giro de Italia", resaltó Studiofútbol en su página virtual, dedicada casi que en forma exclusiva al fútbol.

Agregó que "Narváez protagonizó una de las mayores hazañas del ciclismo ecuatoriano en el Giro de Italia. Su presencia en el Giro resalta su versatilidad como escalador y esprinter en finales selectivos".

Por su parte, diario El Universo aseguró que el protagonismo de los corredores latinoamericanos continuó este 12 de mayo en el Giro de Italia con el triunfo del ecuatoriano en los 138 kilómetros, por delante del venezolano Orluis Aular (Movistar).

Entretanto, el portal Primicias aseveró que "¡El 'Lagarto' está de vuelta!. Narváez gana al 'sprint' la Etapa 4 del Giro de Italia disputada entre Catanzaro y Cosenza.

Mientras el periódico Expreso se refirió el premio económico que le representó el triunfo a Narváez, el diario virtual Olé, apuntó que el campeón nacional de Ecuador, corredor del UAE Emirates, esperó el momento perfecto y sacó fuerza en el impulso final para superar la línea de llegada, y anotó que el tiempo ganador para su decimosexta victoria profesional fue de 3:08:47 horas.

Por su parte, El Comercio indicó que tras esta emocionante etapa Narváez logró su tercera victoria en el Giro de Italia, después de sus triunfos en 2020 y 2024, aunque este triunfo llega tras una caída que afectó a su equipo, dejándolo lejos de la clasificación general.