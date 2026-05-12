Landaluce supera a Medjedovic y avanza a cuartos de final

Landaluce, de 20 años y número 94 del ranking, volvió a acceder al cuadro principal de Roma como 'lucky loser' tras caer en la fase previa ante el italiano Andrea Pellegrino, y de vuelta en el torneo superó al croata Marin Cilic en segunda ronda y al italiano Mattia Bellucci en tercera.

El enfrentamiento reunió a dos de las revelaciones del torneo, que llegaban tras firmar grandes actuaciones y realizar esfuerzos titánicos para lograr victorias históricas en sus carreras.

Landaluce superó con claridad tanto en lo físico como en lo mental a un rival desgastado por la acumulación de encuentros en el torneo, quien incluso ayer llegó a vomitar antes de cerrar una victoria que le aseguró el pase a los octavos de final.

El madrileño, con un estilo muy ofensivo y agresivo, logró romper el saque de su rival en varios juegos y mostró un nivel enorme ante una grada del Foro Itálico que llegó a tener a parte del público de pie en las zonas superiores.

Medjedovic accedió a octavos tras vencer al argentino Mariano Navone en tres sets, en el que supuso el triunfo más importante de su carrera hasta ese momento y su primera presencia en esta ronda de un Masters 1.000, pero que le supuso un esfuerzo enorme que arrastró hasta el partido de este martes.

Landaluce, por su parte, llegó al cruce después de superar con solvencia al italiano Mattia Bellucci y mostrarse "física y mentalmente fuerte", convencido de que veía "muy posible" alcanzar la quinta ronda del torneo.

"¿Quién me hubiera dicho unos días antes que estaría jugando unos cuartos de final en tierra? Una semana increíble, de las mejores de mi vida", afirmó el tenista al término del partido, todavía sobre la pista.

Con esta victoria ante el serbio, certificada en una hora y cuarenta y ocho minutos, el tenista madrileño alcanza por segunda vez en su carrera los cuartos de final de un Masters 1.000, los primeros en arcilla, después de haber firmado en marzo de 2026 el mejor resultado hasta la fecha de su trayectoria al llegar a esa misma ronda en Miami, donde cayó ante el checo Liri Jehecka.

Formado en la Rafa Nadal Academy y considerado una de las grandes promesas del tenis español, Landaluce confirmó en Roma su progresión en el circuito y certificó al menos el número 66 en el ranking.