Martes, 12 de mayo de 2026

Redacción deportes. En la primera etapa en Italia, el Giro, con el uruguayo Guillermo Silva (XDS Astana) vestido con la 'maglia rosa' de líder, viaja 138 kilómetros entre Catanzaro y Consenza con un puerto, el de Cuzzo Tonno, de 15 kilómetros de subida pero sin desniveles importantes mediado el recorrido.

- El número 1 mundial y primer cabeza de serie, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta a su compatriota Andrea Pellegrino, procedente de la fase previa; mientras que el alemán Alexander Zverev, segundo favorito, se ve las caras con otro italiano, Luciano Darderi, en los octavos de final del Masters 1.000 de Roma

- La estadounidense Coco Gauff, tercera favorita, se enfrenta a la rusa Mirra Andreeva; la rumana Sorana Cirstea, verdugo de la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la letona Jelena Ostapenko; la estadounidense Jessica Pegula a la polaca Iga Swiatek y la ucraniana Elina Svitolina a la kazaja Elena Rybakina en los cuartos de final de los Internacionales de Italia de tenis que se juegan en las pistas del Foro Itálico de Roma.

Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con la declaración de un médico que participó como veedor de la autopsia a pedido de la familia del astro y de dos profesionales que tuvieron contacto con el exfutbolista en una clínica donde estuvo ingresado poco antes de su fallecimiento.

Buenos Aires. El Rosario Central de Ángel Di María no cree en la recuperación de Racing, su rival en el pulso por el pase a las semifinales de la Liga en una jornada en la que el River Plate de Eduardo Coudet quiere dejar de sufrir como hasta ahora y avanzar a expensas de Gimnasia y Esgrima.

Nueva York. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta este martes a la prensa 'For the win', una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes, con la participación de la estrella de fútbol americano Justin Tuck y la boxeadora olímpica Claressa Shields.

Redacción Deportes. A casi 50 días del comienzo de la fase regular de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Cachorros, Bravos y Dodgers en la Liga Nacional, y por lejos Yanquis en la Americana se perfilan desde ya como los candidatos más serios al título de la Serie Mundial. Por Claudia Aguilar Ramírez.

- NBA. Playoffs: San Antonio Spurs Minnesota-Timberwolves (20.00 GMT).

- España. Liga Endesa. 31ª jornada: Bàsquet Girona-BAXI Manresa (18.00 GMT). (FOTO)

- Giro de Italia (hasta 31). 4ª etapa: Catanzaro-Cosenza (138 km). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 36ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Celta-Levante (19.00), Betis-Elche (20.00) y Osasuna-Atlético de Madrid (21.30).

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino.

- Rueda de prensa de Jon Rahm a dos días del inicio del Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada (10.00 hora local/14.00 GMT).

- Nueva York. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York presenta a la prensa 'For the win', una exposición de objetos que abarca 150 años de excelencia en los deportes (14.00 GMT).

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes