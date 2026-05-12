Polideportivo
12 de mayo de 2026 a la - 19:16

Dani Vallejo: ¿cuándo y a qué hora vuelve a competir en Valencia?

El mejor tenista paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (21), avanzó al cuadro principal del ATP 250 de Chile.
El mejor tenista paraguayo de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (21), avanzó al cuadro principal del ATP 250 de Chile.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (22 años) tuvo un gran estreno en el ATP Challenger 175 de Valencia al derrotar al español Bernabé Zapata Miralles. Sepa cuándo y a qué hora volverá a jugar Vallejo en el certamen que reparte más de 227.000 euros en premios.

Por ABC Color

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo obtuvo este martes una aplastante victoria por doble 6-1 contra el español Bernabé Zapata Miralles, en el Valencia Open, en España.

Lea más: Dani Vallejo logra una aplastante victoria en Valencia

Vallejo, ocupa la 84ª plaza en la lista, la mejor ubicación de su promisoria carrera que comprende cinco títulos Challenger.

¿Cuándo vuelve a jugar Vallejo?

El mejor tenista de nuestro país en la actualidad, Daniel Vallejo, volverá a pista este miércoles desde las 08:30 pero en dobles donde competirá junto al argentino Camilo Ugo Carabelli.

La dupla sudamericana se enfrentará al español Carlos López y el italiano Raúl Brancaccio por octavos de final.

En singles

En cuanto a la modalidad individual, también octavos de final, el paraguayo Daniel Vallejo volverá a enfrentar a otro deportista de la Madre Patria, Nicolás Álvarez Varona, de 24 años, situado en el puesto 469 del escalafón ATP, será el jueves con horario a confirmar.