Dani Vallejo: ¿cuándo y a qué hora vuelve a competir en Valencia?

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo obtuvo este martes una aplastante victoria por doble 6-1 contra el español Bernabé Zapata Miralles, en el Valencia Open, en España.

Lea más: Dani Vallejo logra una aplastante victoria en Valencia

Vallejo, ocupa la 84ª plaza en la lista, la mejor ubicación de su promisoria carrera que comprende cinco títulos Challenger.

¿Cuándo vuelve a jugar Vallejo?

El mejor tenista de nuestro país en la actualidad, Daniel Vallejo, volverá a pista este miércoles desde las 08:30 pero en dobles donde competirá junto al argentino Camilo Ugo Carabelli.

La dupla sudamericana se enfrentará al español Carlos López y el italiano Raúl Brancaccio por octavos de final.

En singles

En cuanto a la modalidad individual, también octavos de final, el paraguayo Daniel Vallejo volverá a enfrentar a otro deportista de la Madre Patria, Nicolás Álvarez Varona, de 24 años, situado en el puesto 469 del escalafón ATP, será el jueves con horario a confirmar.