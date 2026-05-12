Ruud frustra a Musetti para avanzar a cuartos

El mejor jugador noruego de la historia, tres veces semifinalista en Roma, accedió así a sus quintos cuartos de final en tierra batida romana en siete participaciones, siendo el cuarto jugador activo en lograrlo junto a Novak Djokovic, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas.

Ganador del Masters 1000 de Madrid en 2025, Ruud selló en una hora y dieciocho minutos su permanencia en el torneo después de vencer en la primera ronda al estadounidense Zachary Svajda y al checo Jiri Lehecka, undécimo favorito, en la segunda.

Ruud frustró a Musetti, quien se mostró desconectado tras perder el primer set pese al apoyo del público en el campo central del Foro Itálico, y que tuvo que recibir asistencia médica a mitad de la segunda manga.

El noruego se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre el croata Dino Pirzmic y el ruso Karen Khachánov.