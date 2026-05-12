Sinner, sobre Jódar: "Un tenista de altísimo nivel, no tiene miedo, está jugando muy bien"

"Si miramos los últimos tres o cuatro torneos, Jódar está jugando muy bien. Un tenista de altísimo nivel, en mi opinión, no tiene miedo, está jugando de forma muy libre; simplemente está jugando un buen tenis", dijo en rueda de prensa tras ganar su partido de octavos de final contra el italiano Andrea Pellegrino.

El tenista de San Cándido agregó que está llegando "otra generación", por lo que su trabajo ahora es "estar en el presente y entender cómo será el tenis del futuro", que cree que "será cada vez más rápido" y que el servicio será "un arma importantísima".

"Físicamente me siento bastante bien. Hoy fue un partido físico, con muchos puntos largos. Además, cuando hay viento te tienes que mover el doble. Estoy contento con estos partidos que me sirven y me llevan al límite; es una buena preparación para París", aseveró tras ganar con solvencia el partido de cuarta ronda.

El italiano valoró que siempre intenta "hacer los deberes" antes de entrar a la pista.

"Es parte del trabajo y estoy muy atento a los detalles. A veces lo preparas bien y resulta que el rival propone otro tipo de juego, entonces tienes que cambiar sobre la marcha; eso también es parte del trabajo", recalcó.

Sinner, que se enfrenta en cuartos de final al ganador del duelo entre Andrei Rublev y Nikoloz Basilashvili, se impuso este martes a su compatriota Andrea Pellegrino por 6-2 y 6-3 para sellar su pase a los cuartos de final.

El número uno del mundo resolvió el derbi en una hora y veintiocho minutos, dominando con claridad el primer set y cerrando el segundo tras deshacerse de la resistencia final de su rival, en un nuevo paso hacia su objetivo de conquistar el único Masters 1.000 que falta en su palmarés.