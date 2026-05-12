Vela: Exitosa tercera fecha del Ranking en la Bahía de Asunción

Los fuertes y cambiantes vientos pusieron a prueba el nivel de los competidores, que ofrecieron un espectáculo de gran exigencia técnica.

Participaron tripulaciones del Club Nacional de Regatas El Mbigua, Club del Bote y Yacht Club Corrientes, con presencia de navegantes paraguayos, argentinos y franceses.

La embarcación Ondina se quedó con la victoria de la jornada, teniendo a Sebastián Apthorpe como timonel y a Federico Apthorpe como proel, ratificando nuevamente su protagonismo dentro de la categoría.

El segundo lugar fue para La Garza, comandada por el argentino Christian Coquet junto a Simón Cano, dupla que mostró gran precisión y agilidad en sus maniobras a lo largo del recorrido.

El podio lo completó Veleta, con el joven Alexander Fernández como timonel y José Morys como proel, quienes lograron sobreponerse a las complicadas condiciones climáticas y mantenerse en la pelea hasta el final.

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Más allá de los puestos de privilegio, la competencia contó con destacadas actuaciones de otras embarcaciones que elevaron el nivel general de la regata y ofrecieron una jornada altamente competitiva en la bahía capitalina.

Como ya es tradición en este tipo de encuentros, la camaradería entre los navegantes marcó el cierre de la fecha con un almuerzo compartido y la posterior ceremonia de premiación realizada en el galpón de vela del Club Nacional de Regatas El Mbiguá.