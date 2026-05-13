Darderi, sobre Jódar: "Es un 'monstruo', tendrá un futuro increíble"

"No esperara que jugara tan bien", subrayó el tenista a los medios después del encuentro, en el que se impuso a Jódar por 7-6 (5), 5-7, 6-0.

"Es un sueño estar aquí en semis; todavía es difícil de asimilar que estoy en semifinales porque es algo muy grande para mí", agregó.

El tenista, nacido en Argentina pero nacionalizado italiano, subrayó que está contento con el desempeño que mostró en la pista: "Sobre todo el mental, porque volver mentalmente en el tercer set fue la clave, así que estoy feliz por eso".

"He dado el salto de no rendirme nunca y se ha visto en todos los partidos, no solo en este. Pero creo que aún me queda muchísimo por mejorar, mucho que aprender", recalcó.

El triunfo, considerado el más importante de su carrera hasta ahora, le permitió alcanzar por primera vez las semifinales en este nivel.

El italiano se enfrentará en la siguiente ronda al noruego Casper Ruud, que afronta su semifinal más importante desde que ganara el Masters 1000 de Madrid en mayo del año pasado.