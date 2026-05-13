El central argentino Diego Simonet pondrá fin a su carrera al acabar el presente curso

"Llegué aquí de joven, con mi acento, mis sueños y mi forma de jugar. Aún no sabía que Montpellier se convertiría en mi hogar. Aquí me he forjado como jugador, pero sobre todo como persona. Aquí he formado mi familia y he vivido mucho más que el balonmano. El sábado 6 de junio no será un partido como los demás, será un último baile, el mío, el nuestro", señaló Simonet en video difundido por el club francés

Un "ultimo baile" que pondrá punto una sensacional carrera que arrancó en el Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, desde donde partió al balonmano brasileño, en el que militó un curso en el Sao Caetano, antes de dar el salto a Europa.

Primero a España, donde pasó dos temporadas en el BM. Torrevieja, y posteriormente en Francia, donde ha jugado los últimos quince años, los dos primeros en el Ivry y los trece restantes en el Montpellier, el club de "su vida".

Un Montpellier en el que el 'Chino' Simonet, que cumplirá 37 el próximo mes de diciembre, logró sus mayores éxitos, tras coronarse en 2018 campeón de Europa en una inolvidable fase final de Colonia en la que el central argentino fue galardonado como Jugador Más Valioso.

Pero los éxitos de Diego Simonet no se limitaron al conjunto francés, ya que el mediano de los hermanos Simonet -Sebas y Pablo- con los que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, también brilló con la selección argentina, en la que jugó durante quince años y de la que se retiró en noviembre de 2025

De hecho, el 'Chino' Simonet fue uno de los máximos responsable de la 'edad de oro' de los 'Gladiadores' con los que disputo tres Juegos Olímpicos -Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024-, seis Mundiales y ganó tres oros en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023.