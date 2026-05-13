Jueves, 14 de mayo de 2026

Redacción deportes. El cambio climático ha disparado el riesgo de sufrir "condiciones peligrosas" de calor y humedad, tanto para jugadores como para aficionados, en los estadios de Estados Unidos que acogerán partidos del Mundial de fútbol que también se celebrará en México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, según alerta un estudio difundido este jueves.

Roma. El número 1 mundial, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta al ruso Andrei Rublev y el español Martín Landaluce al ruso Daniil Medvedev este jueves en el cierre de los cuartos de final del ATP Masters 1.000 de Roma. En categoría femenina se disputan las semifinales, en las que la estadounidense Coco Gauff se mide a la rumana Sorana Cirstea y la polaca Iga Swiatek a la ucraniana Elina Svitolina. Información de Carlos Expósito

Roma. La sexta etapa del 109 Giro de Italia, que lidera el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), une este jueves la localidad de Paestum con la de Nápoles tras un viaje de 142 kilómetros de recorrido prácticamente llano y apto para un final al esprint.

Redacción Deportes. El club Aronimink de Newtown Square (Pensilvania, EE.UU.) acoge entre este jueves y el domingo el Campeonato de la PGA, el segundo 'major' de la temporada masculina de golf, en el que defiende el título el número 1 mundial, el estadounidense Scottie Scheffler. España está representada por Jon Rahm, Ángel Ayora y David Puig.

- España. Liga Endesa. 31ª jornada (FOTO)(-2 GMT): San Pablo Burgos-Unicaja y Surne Bilbao Basket-Real Madrid (19.00), Asisa Joventut-MoraBanc Andorra (20.00) y Kosner Baskonia-UCAM Murcia y Dreamland Gran Canaria-La Laguna Tenerife (21.30).

- Giro de Italia (hasta 31). 6ª etapa. Paestum-Nápoles (142 km). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 36ª jornada (-2 GMT): Valencia-Rayo Vallecano (19.00), Girona-Real Sociedad (20.00) y Real Madrid-Real Oviedo (21.30).

- Didier Deschamps, seleccionador de Francia, anuncia la lista de convocados para el Mundial (20.00).

- Bélgica. Copa. Final: Royal Union SG-Anderlecht

- Dinamarca. Copa. Final: Copenhague-Midtjylland (FOTO).

- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de su intervención en el foro sobre pobreza Global Citizen NOW celebrado en Nueva York, anuncia los artistas que protagonizarán el espectáculo del descanso durante la final del Mundial. Spring Studios (6 St Johns Lane, New York, NY 10013) (FOTO) (VÍDEO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. Carlos Díaz, el último psicólogo que trató al astro argentino y uno de los siete acusados en el juicio por su muerte, declara este jueves por segunda vez, tras afirmar el pasado 30 de abril que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar.

- Previa de la primera fecha del Torneo Intermedio de la Liga Uruguaya.

- Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada, en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania (EE.UU.) (hasta 17)(FOTO).

- Ruedas de prensa previas del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales, en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17). (FOTO). El número 1 mundial, el italiano Jannik Sinner, se enfrenta al ruso Andrei Rublev y el español Martín Landaluce al ruso Daniil Medvedev este jueves en el cierre de los cuartos de final del ATP Masters 1.000 de Roma. En categoría femenina se disputan las semifinales, en las que la estadounidense Coco Gauff se mide a la rumana Sorana Cirstea y la polaca Iga Swiatek a la ucraniana Elina Svitolina.

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Redacción EFE Deportes