La japonesa Kaori Sakamoto se despide del patinaje con un "fuerte sentimiento de plenitud"

Pese a la satisfacción al echar la vista atrás, la atleta de 26 años reconoció sentir algo de tristeza al escuchar la música que ha acompañado sus rutinas o ver los entrenamientos de otros atletas, pero afirmó querer centrarse en la enseñanza de esta disciplina.

"Quiero ser una profesora como Nakano (su propia entrenadora), no solo en cuanto a técnica, sino también en cuanto al aspecto humano y muchas otras cosas", dijo en una rueda de prensa en su Kobe natal, donde no pudo contener algunas lágrimas.

La atleta de 26 años, que puso punto y final a su carrera deportiva con un cuarto trofeo mundial al ganar en marzo el oro en la prueba de patinaje libre femenino en el Mundial de patinaje artístico de Praga, recordó que siempre disfrutó de este deporte, desde que empezó con tan solo cuatro años de edad.

"Al mirar mis fotos de la infancia, veo que en todas sonrío mientras patino, así que creo que me lo estaba pasando muy bien", afirmó.

Sakamoto reveló sus planes de retirarse el año pasado, y afirmó que los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) serían sus últimos.

La patinadora debutó en los Juegos Olímpicos invernales de Pyeongchang 2018. Obtuvo la medalla de bronce en la categoría individual femenina en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 y la plata en equipos en la misma cita olímpica, y fue además segunda en Milán-Cortina tanto individual como por equipos.

El pasado marzo, Sakamoto ganó su cuarto trofeo mundial en Praga, firmando una actuación impecable con la música de "La Vie en Rose" con la que se quitó la espina del anterior Mundial disputado en Boston, donde fue medalla de plata.