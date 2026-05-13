Los bates de Caminero, Díaz y Aranda sostienen el buen arranque de los Rays de Tampa Bay

El gran inicio del conjunto de la Florida tiene un marcado acento latino con el aporte ofensivo del dominicano Junior Caminero, el cubano Yandy Díaz y el mexicano Jonathan Aranda.

Tampa Bay (sin el partido de este miércoles) suma 28 triunfos, 13 derrotas, la segunda mejor marca de las ligas mayores, y tiene 2.5 juegos de ventaja en la cima de la división.

Caminero, de 22 años, continúa demostrando su poder con el madero y lidera a los Rays en cuadrangulares, con 11 vuelacercas, además de exhibir un porcentaje de slugging de .484.

Más allá de su capacidad para sacar la pelota del parque, el antesalista dominicano batea para .255, gracias a 40 imparables en 157 turnos al bate, sin contar la jornada de este miércoles.

En el aspecto defensivo, Caminero registra un promedio de fildeo de .927 en la tercera base, con ocho errores en 109 oportunidades de jugada.

Por su parte, el cubano Díaz es el líder del equipo en promedio ofensivo, con un sólido .293, producto de 44 hits en 150 turnos. El veterano bateador designado, de 34 años, también suma 23 carreras impulsadas y 20 anotadas.

El mexicano Aranda, de 27 años, encabeza a Tampa Bay en carreras remolcadas, con 33 impulsadas, y además destaca con un OPS de .864 y un promedio de bateo de .283.

A la defensa, Aranda ha sido igualmente consistente en la inicial, donde presenta un porcentaje de fildeo de .987, tras cometer cuatro errores en 298 lances.