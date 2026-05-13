Los sherpas abren la ruta al Everest con tres fallecidos antes del inicio de la temporada

El secretario general de la Asociación de Operadores de Expediciones de Nepal (EOAN), Rishi Bhandari, confirmó a EFE que el equipo de instalación, liderado por Mingma Dorchi Sherpa, alcanzó la cumbre (8.848,86 metros) a las 10:25 hora local.

Una expedición de 11 sherpas logró completar la preparación tras uno de los inicios de temporada con más desafíos en años, tras semanas de presión debido a un bloqueo de hielo de 55 metros de largo en la cascada de Khumbu.

Este contratiempo retrasó 19 días las operaciones, obligando a los guías a trazar una ruta más peligrosa por debajo de la masa de hielo que amenazaba con colapsar sobre la ruta.

Antes de su inicio, la temporada ya registró al menos tres muertos durante las últimas semanas en distintos puntos de la montaña antes de que ningún grupo de escaladores hubiese comenzado su ascenso final al pico más alto del planeta.

Los tres fallecidos eran de origen nepalí. Uno de ellos murió durante una aclimatación para la subida, mientras los dos escaladores perdieron la vida en pleno sendero, uno al caer por una grieta y otro de camino al campamento base, elevando a cinco el total de fallecidos en el Himalaya en lo que va de mes.

Según las autoridades, el impacto de la guerra en Irán en las rutas aéreas y el turismo no ha contenido la emisión récord de más de 490 permisos de escalada, que, sumada a los guías, podría congregar a más de 1.000 personas en una montaña ya congestionada.

"Gracias al excelente trabajo en equipo, la coordinación y la determinación de todos los operadores, la misión se llevó a cabo con éxito", declaró a EFE el presidente de Seven Summit Treks, Mingma Sherpa.

Con las cuerdas fijadas, se espera que los primeros grupos de alpinistas comiencen su ascenso final en las próximas horas aprovechando una ventana de buen tiempo.

La última temporada cerró con un balance de al menos 5 muertos, mientras 2024 registró 9 víctimas mortales frente al récord histórico de 17 fallecidos en 2023.