Miércoles, 13 de mayo de 2026

. Rueda de prensa del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y entrenamiento del equipo.

Redacción deportes. El París Saint-Germain visita al Lens en el duelo entre los dos primeros de la Ligue 1 que puede definir matemáticamente el título de Francia a favor del conjunto de Luis Enrique Martínez, que encara este encuentro con seis puntos de ventaja; mientras que el Manchester United necesita ganar al Crystal Palace en partido aplazado de la Premier inglesa para meter presión al líder Arsenal, y el Inter tratará de hacer el doblete en Italia y ganar la final de la Copa al Lazio.

Redacción deportes. Con el Barça, que visita al antepenúltimo, el Alavés, ya campeón, las tres últimas jornadas de LaLiga EA Sports se centran en definir los puestos que dan acceso a las competiciones europeas y evitar el descenso. La trigésima sexta jornada se completa con cruces entre cuadros de la parte alta y la baja: Espanyol-Athletic Club y Villarreal-Sevilla y Getafe-Mallorca.

Valencia. El Valencia Basket y el Panathinaikos disputan este miércoles en el Roig Arena el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga, un partido que para el equipo español tendría como premio la clasificación para su primera Fase Final del torneo y que el equipo de Pedro Martínez afronta tras haber equilibrado el 0-2 inicial con dos victorias en Atenas.

Redacción deportes. La quinta etapa del Giro, la segunda en territorio italiano, lleva este martes al pelotón de Praia a Mare a Potenza, en un viaje de 203 kilómetros que termina, tras un recorrido sinuoso, con una subida al centro de esa ciudad de Basilicata.

Roma. El español Rafa Jódar se ve las caras con el italiano Luciano Darderi, verdugo en octavos del alemán Alexander Zverev, y el danés Casper Ruud con el ruso Karen Khachanov este miércoles en el inicio de los cuartos de final del ATP Masters 1.000 de Roma. También se completan los cuartos femeninos, en los que la polaca Iga Swiatek juega con la estadounidense Jessica Pegula y la ucraniana Elina Svitolina, ante la kazaja Elena Rybakina. Por Carlos Expósito

- NBA. Playoffs: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (23.00 GMT) (2-2).

- Euroliga. Cuartos de final. Quinto y último partido Valencia-Panathinaikos (19.00 GMT). (FOTO)

- España. Liga Endesa. 31ª jornada (FOTO): Río Breogán-Hiopos Lleida y Covirán Granada-Barça.

- Giro de Italia (hasta 31). 5ª etapa. Praia a Mare-Potenza (203 km). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 36ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Espanyol-Athletic Club y Villarreal-Sevilla (19.00) y Alavés-Barcelona y Getafe-Mallorca (21.30).

- Inglaterra. Aplazado. Manchester City-Crystal Palace (19:00 GMT)

- Se cierran los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Rosario Central-Racing Club y River Plate-Gimnasia y Esgrima.

- Previa del Campeonato de la PGA, segundo 'major' de la temporada masculina de golf.

- Previas del Gran Premio de Cataluña, sexta prueba de los Mundiales, en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes