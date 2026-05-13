Paseo Patrio y Desfile Náutico en la Bahía, por las fiestas patrias

El Club Nacional de Regatas El Mbiguá y su Departamento de Vela preparan dos actividades interesantes para estos días feriados, conmemorativos a las Fiestas Patrias. Se trata de un paseo y un desfile náuticos, en la Bahía.

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En cuanto al Paseo Patrio “Remamos juntos, celebramos lo nuestro” será este jueves, a partir de las 16:00, y tendrá un costo de G. 40.000.

El evento consiste en paseos en kayak con avezados atletas de canotaje de El Mbiguá, con una travesía a lo largo y ancho de la Bahía de Asunción.

Desfile Náutico

En cuanto al Desfile Náutico, la entidad cursó invitación en sus redes para participar del evento, preparado para las embarcaciones de las clases Optimist, ILCA y Pampero.

El evento se realizará a partir de las 9:00 de este viernes, cuando las embarcaciones partirán desde el club para hacer el trayecto programado en la Bahía de Asunción.

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