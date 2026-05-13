Polideportivo
13 de mayo de 2026 a la - 19:03

Paseo Patrio y Desfile Náutico en la Bahía, por las fiestas patrias

Todo preparado para la cita con la Patria, con la realización del Desfile Náutico en la Bahía de Asunción, propiciada por El Mbiguá.
Todo preparado para la cita con la Patria, con la realización del Desfile Náutico en la Bahía de Asunción, propiciada por El Mbiguá.

Este jueves y viernes habrá interesante actividad náutica en la Bahía de Asunción, con los eventos: “Paseo Patrio” este jueves y “Desfile Náutico”, el viernes, conmemorativos a la Independencia del Paraguay. La actividad del 15 de mayo será para las embarcaciones del tipo Optimist, ILCA y Pampero.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El Club Nacional de Regatas El Mbiguá y su Departamento de Vela preparan dos actividades interesantes para estos días feriados, conmemorativos a las Fiestas Patrias. Se trata de un paseo y un desfile náuticos, en la Bahía.

Lea más: Desfile Náutico

En cuanto al Paseo Patrio “Remamos juntos, celebramos lo nuestro” será este jueves, a partir de las 16:00, y tendrá un costo de G. 40.000.

El evento consiste en paseos en kayak con avezados atletas de canotaje de El Mbiguá, con una travesía a lo largo y ancho de la Bahía de Asunción.

Desfile Náutico

En cuanto al Desfile Náutico, la entidad cursó invitación en sus redes para participar del evento, preparado para las embarcaciones de las clases Optimist, ILCA y Pampero.

El evento se realizará a partir de las 9:00 de este viernes, cuando las embarcaciones partirán desde el club para hacer el trayecto programado en la Bahía de Asunción.

Contactos: 0985-911836.