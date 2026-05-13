Roma: Iga Swiatek supera a Pegula camino a semifinales

Iga Swiatek, tercera de la clasificación mundial, que disputa su séptima participación en Roma, torneo que ganó en 2021, 2022 y 2024, alcanzó con su victoria sobre Jessica Pegula en dos mangas su primera semifinal en un torneo de WTA Tour este año y se resarce tras caer en cuartos en Stuttgart, Indian Wells, Doha y el Abierto de Australia.

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Enfrente tenía a una de las favoritas al torneo, Pegula, #5, que posee cuatro títulos WTA 1000, todos en pista dura (Dubái 2026, Toronto 2024, Montreal 2023 y Guadalajara 2022). Sin embargo, Swiatek confirmó su gran nivel sobre esta superficie y se impuso con autoridad y en una hora y ocho minutos a una estadounidense irreconocible, que no logró encontrar su juego ni ofrecer resistencia en uno de los grandes duelos del torneo hasta ahora.

Desde la creación de la categoría WTA 1000 en 2009, solo Serena Williams conquistó más títulos sobre tierra batida que Swiatek, con cinco trofeos frente a los cuatro de la polaca, que de este modo iguala el registro de María Sharapova.

La polaca se clasificó así a su 22ª semifinal en torneos WTA 1000 y la primera desde su título en Cincinnati 2025. Mientras que Pegula se quedó a las puertas de romper la barrera de más de 10 años sin un título estadounidense en Roma, Serena Williams fue la última en lograrlo al derrotar a Madison Keys para conquistar su cuarto y último título en la capital italiana en 2016.

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En la siguiente ronda, Swiatek se enfrentará a la ganadora del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina, #10, y la kazaja Elena Rybakina, #2. EFE