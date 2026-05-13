Ruud vence a Khachanov para clasificar a semifinales, donde espera a Jódar o a Darderi

El noruego se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre el español Rafael Jódar y el italiano Luciano Darderi, que se juega este miércoles.

El primer set fue de clara superioridad para Ruud, decidido a alcanzar su primera semifinal desde que conquistó el título en Estocolmo el pasado octubre, y la décima de su carrera en un Masters 1.000, la cuarta en Roma.

Actualmente ocupa el puesto número 24 del ranking y, con esta victoria, ascendería virtualmente al número 20, regresando al top-20 tras haber salido de él el pasado 4 de mayo por primera vez desde mayo de 2021.

El duelo quedó suspendido por la lluvia cuando el marcador reflejaba un 6-1 y 0-1 durante más de dos horas y media, lo que provocó algunos abucheos por parte del público. La lluvia es, año tras año, una de las mayores preocupaciones para la organización.

Tras la reanudación, Khachanov aprovechó las dificultades de su rival para volver a entrar en el partido y le endosó un contundente 1-6 en el segundo set, pasando por encima de un Ruud que aún no terminaba de encontrar sensaciones sobre la pista.

Pero el noruego reaccionó en la tercera manga, mostró su mejor versión y cerró la victoria por 6-2 para citarse en semifinales con Jódar o con Darderi.

El tenista ruso, número 15, no pudo sellar sus séptimos cuartos de final de Masters 1000, mientras que el de Oslo, primer noruego en ganar un título en este nivel en Madrid 2025, cerró su sexta victoria ante un top-20 en Roma.

Ruud alcanzó los cuartos de final tras vencer al checo Jiri Lehecka en tercera ronda (6-3 y 6-4) y al italiano Lorenzo Musetti en octavos (6-3 y 6-1).

Superó así su marca del año pasado, cuando fue eliminado por el italiano Jannik Sinner en cuartos de final.