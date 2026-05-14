14 de mayo de 2026 a la - 13:30

Afonso Eulálio: "Me queda bien el maillot de líder"

Redacción Deportes, 14 may (EFE).- El ciclista portugués Afonso Eulálio (Bahrain) declaró que le "queda bien el maillot de líder" después de la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Paestum y Nápoles y resuelta al esprint, en la que pudo conservar la 'maglia' rosa.

"Espero por mí y por mi equipo mantener el maillot más días, me queda bien. Veremos si puedo llegar al día de descanso", explicó, en la rueda de prensa posterior a la jornada.

"Para mí significa mucho. Hemos disfrutado del día como equipo. He visto a los otros contentos y me siento más contento yo", añadió.

Sobre la etapa de este viernes, que termina con la subida al mítico Blockhaus, se mostró cauto: "Vamos día a día, veremos mañana. Espero tener buenas piernas mañana, pero veremos. Normalmente, me gustan estos días largos y duros. No sé qué esperar de mí. Ni yo lo sé, lo veremos mañana".

Sobre su apuesta para tratar de convencer al italiano Damiano Caruso de renovar con el equipo Bahrain, reconoció: "Intenté cambiar llevar el maillot rosa por conseguir una victoria con Damiano, pero no me ha hecho caso".