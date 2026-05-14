Comienza el plazo de diez días para presentar candidaturas a presidir el Real Madrid

El club ha enviado hoy una comunicación a todos los socios en la que detalla el proceso electoral una vez convocadas las elecciones.

Los aspirantes tienen que cumplir como requisitos ser de mayor de edad, de nacionalidad española y tener al menos veinte años de socio de forma ininterrumpida, además de no estar sujeto a sanción que lo inhabilite para desempeñar cargos directivos, según establecen los estatutos de la entidad.

Tampoco puede ocupar puestos de responsabilidad en otros clubes, ni encontrarse en activo como jugador, árbitro, entrenador o técnico en el momento de la proclamación como candidato.

Otro requisito es presentar un aval de 187 millones de euros (unos 219 millones de dólares), lo que equivale al quince por ciento del presupuesto anual del club, que ha de ser respaldado por el patrimonio personal.

Pérez confirmó en su comparecencia ante los medios del martes que optará a la reelección y la duda es si se presentará el empresario Enrique Riquelme, presidente del Grupo Cox, quien aseguró desde Ciudad de México ayer, miércoles, que tomará una decisión "en los próximos días".

La admisión y proclamación de las listas que concurran se adoptarán al día siguiente de que se presente, añade la nota informativa del Real Madrid, firmada por el secretario de la Junta Electoral, Raúl Castellanos.

Contra la proclamación o rechazo de candidaturas, se puede presentar recurso ante la Junta Electoral dentro de los dos días naturales siguientes a que se notifique y publique.

En caso de haber más de una lista, el órgano electoral hará pública la fecha y el lugar de celebración de las votaciones.

Los socios podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo desde este jueves hasta el próximo lunes, día 18, en las oficinas de atención al socio, en horario ininterrumpido de 9.00 a 19.00 horas, o en la habilitada por internet.

En caso de observar alguna anomalía, los socios pueden formular reclamaciones ante la Junta Electoral en el mismo plazo de cinco días.