Davide Ballerini: "Ganar hoy no estaba en los planes"

"Estaba esperando ganar una etapa en el Giro, pero hoy no estaba en los planes. Estaba intentando hacer lo máximo por el equipo. He visto la caída, he salido de la curva y me han dicho que siguiera hacia delante. Hasta la meta hemos abierto ese espacio y estoy muy contento", declaró a los micrófonos de la organización.

El veterano ciclista italiano, de 31 años, mostró su alegría por su primera victoria en una gran vuelta: "Es muy importante, porque trabajamos demasiado para esto y siempre hay algún problema en el ciclismo. Cuando no te lo esperas, llega la victoria".

El pelotón sufrió una caída en el último tramo adoquinado de la etapa, en un último kilómetro ligeramente cuesta arriba y más complicado de lo que parecía sobre el papel. De los teóricos favoritos entre los velocistas, solo se salvó de milagro el francés Paul Magnier, que bajó el pie a tierra justo detrás de la caída para terminar tercero.

Uno de los que parecían más afectados fue el venezolano Orluis Aular (Movistar), si bien declaró a los medios en la llegada que no se encontraba tan mal: "La caída no me ha hecho mucho. Es una pena, porque estaba en muy buena posición, solo venía pensando en tomar mi distancia. El adoquín estaba húmedo y me he ido al suelo. He visto una caída, he tocado el freno y se me ha ido la rueda. Ya se me ha pasado el dolor y bien".